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Исторические объекты не будут включать в проект реновации
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 18 Июня 2017, 00:49
Строения в столице, представляющие собой историческую ценность, не будут включены в программу реновации жилья, однако жители из них будут переселены в более удобные условия, сообщил глава городской администрации Сергей Собянин.
Мэр солидарен с мнением, что к архитектурным памятникам нужно относится бережно. Законодательно дома не могут быть снесены, только отремонтированы. Архитектурные памятники находятся под защитой государства, за нарушение закона предполагается уголовная ответственность. Исторические объекты никто сносить не собирается. Жителей этих домов просто переселят в новые дома, а сами строения отреставрируют.
Мэр пояснил, что к объектам с исторической ценностью, будет применен особый подход.
Проект сноса аварийного жилья был оглашен Собяниным на встрече с главой РФ Владимиром Путиным в феврале. Это самая масштабная инициатива Сергея Собянина за все время управления Москвой. Проект должен быть реализован в течение 15-20 лет. Голосование будет завершено 15 июня. Голосование в форме собраний пролонгировано до 15 июля.
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