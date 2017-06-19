Мусорные горы рядом с домом

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 19 Июня 2017, 01:58
Укрыться от яркого запаха невозможно – он оказывается в каждом доме. Марля, освежители, кондиционеры – ничего из этого не спасает. Свалка образовалась в черте города. Через 500 метров от нее – два дошкольных учреждения, рассказала местная жительница Наталья Кузнецова.
Свалка в Балашихе – самая большая в России, можно заметить ее даже со спутника. Она занимает территорию в 50 гектаров. Те, кто живет рядом с полигоном, отмечают, что свалка разрослась до необъятных размеров за 1,5 года.
По информации специалистов, в опасности оказались 75 000 человек. Больше всего пострадали жители поселка Фенино, который находится в непосредственной близости от свалки.
Возле свалки журналистов ожидают неизвестные. Они носят одежду с надписью «Экологический дозор». Глава объекта демонстрирует конвейер по переработке отходов. Хозяева это место покидать не собираются. Кроме того, в этом году они хотят переработать 700 000 тонн отходов.
Ни областная администрация, ни городская, не могут найти альтернативу свалке. Сейчас функционирует лишь 20 свалок и на них возрастает нагрузка, рассказал представитель полигона в Балашихе Владислав Новиков.
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