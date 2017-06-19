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Дачники в Московской области могут остаться без дома
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 19 Июня 2017, 01:59
Газовая компания намерена снеси все дома, так как они якобы близко расположены к магистрали. Схожие разбирательства имеют место по всей России.
Хозяина дачи в товариществе «Ветеран» Александра Артемова попросили убраться с земли. Выяснилось, что дом дачника расположился над охраняемым участком трубопровода.
Газовая компания требует, чтобы дачник снес свой дом, хозяйственные помещения, несмотря на то, что все они зарегистрированы в кадастре.
Жителей дачного товарищества сразу предупредили о нахождении тут газопровода. Но документально безопасный участок начинался через 50 метров. Сегодня газовая компания расширила территорию в 6 раз. То есть должна быть снесена фактически половина домов в товариществе.
Хозяйка другого участка в поселке Анна Гордеева отметила, что за 30 лет никаких претензий к дачникам не предъявляли. Судебное постановление, которое дачники получили осенью прошлого года, стал для них неожиданностью.
Газовики уверены, что всему виной прежнее руководство районной администрации. Чиновники нарушили запрет, давая разрешение на постройку домов.
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