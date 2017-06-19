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2500 рекламных щитов благоустроили в Мосовской области

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 19 Июня 2017, 02:00

В МО проводится комплекс мероприятий по созданию благоприятного облика городов. В этом году обновили внешний вид 2500 рекламных щитов. О чем и заявляет пресс-центр Главуправа по архитектуре в регионе.
В регионе проводится комплекс мероприятий по созданию комфортной городской среды. В программу включены 256 территорий в 64 городах. Включены в список обновления городского пространства и центральные улицы, въезды в города. Для каждого города определен свой комплекс мероприятий по обновлению рекламных конструкций и фасадов зданий.
В этом году собираются благоустроить 10 000 информационных щитов. В 54 городах смена рекламных щитов проводится активными темпами. Сейчас уже обновили внешний вид 2500 информационных щитов, рассказал представитель ведомства Владислав Гордиенко.
Благоустройством городской среды занимается архитектурное ведомство и городские администрации. Лидирует в рейтинге по обновлению внешнего вида рекламных щитов: Шаховская, Егорьевск, Балашиха, Орехово-Зуево.


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