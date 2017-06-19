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Кто участвует в программе реновации в столице?
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 19 Июня 2017, 02:01
Проект покидают 460 домов, однако на смену им могут прийти 482 дома не из списка.
По итогам голосования из проекта выбывает 10 процентов объектов от общего числа. Но на смену им придут 482 дома, которые не были внесены список для голосования. Против проведения сноса сегодня выступают жильцы 40 домов из 552. Получается, что в проекте будет участвовать 4500 домов. В большей части домов жильцы выказали одобрение программе реновации.
Голосование началось 15 мая и завершилось 15 июня. В нем приняли участие 4546 домов, а это 15 процентов домов исторической части столицы (338 000 квартир).
Многие для голосования обращались в МФЦ либо использовали сайт «Активный гражданин».
Глава Москвы Сергей Собянин рассказал о высокой дозе внимания к программе. Нет в столице людей, которые бы не знали о проекте и не имели какое-ли бы мнение о нем. Мэр города высказал благодарность москвичам за активное участие в обсуждении. Характерная черта проекта голосование являлось решающим фактором в определении судьбы домов.
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