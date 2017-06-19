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Зарплата самого состоятельного врача в Химках – 750 000 рублей

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Экономика — 19 Июня 2017, 21:38

Это глава одной из клиник в МО.
Самого состоятельного медика в регионе обнаружили сотрудники Народного фронта в регионе, тщательно проанализировав ведомости о доходах. Оказалось, что это главврач больницы в Химках, чей оклад за месяц составил 750 000 рублей.
Представители Народного фронта изучили ведомости о доходах 227 медиков. Оказалось, что в среднем в 2016 году главврачи в МО получали около 200 000 рублей. Сто медиков высшей категории получали зарплату по 150 000 рублей. Выяснилось, что двое врачей получали оклад в 600 000 рублей, еще двое получили зарплату в 700 000 рублей. В среднем медики получают 48 000 рублей. То есть руководство клиник получает в разы больше обычного персонала. Представители Народного фронта намерены отправить запрос в Минздрав в регионе, чтобы узнать, насколько обоснованы такие большие доходы.
Отмечается, что в рейтинг богатейших медиков в регионе также попали главы больниц в Реутове, Люберцах. Меньше всего получают главврачи станции переливания крови в Подольске, психо-неврологического санатория в Королеве.


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