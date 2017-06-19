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Жители Подольска против промышленной зоны
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 19 Июня 2017, 21:44
Горожане Дубровицы в Подольске начали собирать подписи против того, чтобы территорию в центре поселка сделали промышленной зоной, о чем и рассказал один из организаторов мероприятия.
После того, как Подольску был присвоен статус городского округа, местные власти изменили правила пользования землей. Сегодня в городе проводятся слушания на эту тему. Главная их задача – нейтрализовать соседство, которое может стать причиной падения качества жизни, к примеру, в жилых районах с промышленными предприятиями.
По новым правилам, в районе Дубровицы определена территория размером 20 гектаров с пометкой «Производственная зона». То есть тут будут строится производственные предприятия, объекты тяжелой и легкой, автомобильной, пищевой, строительной промышленности. Жители района уверены, что территория не должна получить такой статус.
В данное время, на участке расположен Научно-исследовательского институт животноводства, парк и огороды.
Новый земельный план охватывает 4 участка, три из которых не относятся к промышленной зоне.
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