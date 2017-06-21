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Препятствия на пути реновации
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 21 Июня 2017, 12:24
«Гринпис РФ» и многие их сторонники пожаловались в Совфед и попросили отклонить программу реновация жилья. Реализация проекта чревата потерей 2700 гектаров зеленых насаждений. Кроме того, тонны строительных отходов будут собираться в разных частях МО. Власти региона собираются соотнести планы по реновации с экологической стратегией. Чиновники заверяют, что деревья не будут тронуты.
Активисты требуют отклонить программу о сносе аварийного фонда. В своем обращении экологи отмечают большую опасность, которую может нанести проект гражданам и природе.
В Москве сильно затруднен воздухообмен, а все из-за географических и климатических особенностей района. Но это означает, что для обеспечения жителей зелеными насаждениями должны быть выставлены высокие требования. Как рассказал представитель «Гриниписа в РФ» Василий Яблоков, в последнее время было уничтожено в 3,6 раза больше зеленые насаждений, чем всех деревьев за 15 лет. Специалисты уверены, что после реализации программы в некоторых районах пропадет о 50 процентов древесины.
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