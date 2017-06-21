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В Сергиевом Посаде ликвидировали незаконную скважину
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Экономика — 21 Июня 2017, 12:25
Дачникам пришлось убрать запрещенный источник по запросу представителей Министерства экологии в Сергиевом Посаде. О чем рассказали представители пресс-центра ведомства.
По результатам инспекции специалистами ведомства дачного товарищества «Деулинские просторы», находящегося в Сергиевом Посаде, была выявлена и ликвидирована запрещенная скважина. О том, что нарушаются природоохранные нормы заявила одна из жительниц.
Как отметил глава ведомства Александр Коган, по итогам инспекции выяснилось, что члены дачного товарищества использовали без разрешения скважину на глубине 70 метров, несмотря на то, что в пользовании товарищества находится скважина на глубине 120 метров. Отмечается, что председатель товарищества оштрафован на сумму 50 000 рублей.
Инспекторы демонтировали источник и соответствующее оборудование. В товариществе есть скважина, на которую оформлено разрешение.
Министр пояснил, что использование источников без лицензии грозит денежным штрафом от 30 до 50 000 рублей.
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