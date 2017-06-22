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В МО наладят выпуск Мерседесов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 22 Июня 2017, 12:27
В РФ начнут выпускать авто известной немецкой марки. А именно в МО в индустриальном комплексе «Есипово», который в 45 километрах от МКАДа.
Во вторник глава областной администрации Андрей Воробьев поучаствовал в закладке первого камня завода Мерседес.
Кроме того, на церемонии закладки присутствовали гендиректор Мерседес Бензе Аксель.
Все присутствующие на церемонии закладки оставили отпечатки ладоней на специальной плите, которая останется на заводе. Кроме того, гостям продемонстрировали трехмерную модель проекта.
Глава РФ оказал поддержку проекту. А это позволило обеспечить особые условыия для иностранных инвесторов, пояснил губернатор. Инвестиционный контракт построен таким образом, чтобы в РФ приходили современные технологии. Немаловажную роль сыграли представители Минпрома России. После того, как стало известно о расположении мощностей компании в индустриальном комплексе в Солнечногорске, многие предприятия захотели соседствовать с известным немецким автопроизводителем.
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