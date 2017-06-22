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Вопрос с паркингом разрешат через 4 года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 22 Июня 2017, 12:28
В этом году несколько городов в регионе получили три миллиарда рублей на организацию дополнительных мест на парковках, отметил представитель областной Думы Игорь Брынцалов.
Как отметил чиновник, проект организации дополнительных машиномест призван решить вопрос нехватки мест на парковках с учетом роста авто к 2021 году.
Брынцалов пояснил, что нехватка машиномест в этом году на парковках составила 280 000.
В девяти населенных пунктах региона на разрешения вопроса выделили три миллиарда рублей. Это такие муниципальные образования: Реутов, Люберцы, Королев, Мытищи и т.д.
Стоит отметить, что ранее нехватка мест на стоянках в регионе составила 440 000. В прошлом году местные власти намеревались восполнить нехватку новыми 100 000 машиномест на парковках региона, но их было образовано около 149 000.
Сегодня вопрос дефицита свободных мест разрешают при помощи карманов на дорогах. В скором времени власти начнут работать над многоуровневыми парковками.
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