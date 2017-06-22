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В Московской области пятьсот общежитий не внесли в программу капитального ремонта
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 22 Июня 2017, 12:30
Больше пятисот объектов общего проживания в регионе не были внесены в областную программу капитального ремонта, о чем рассказал представитель Госжилинспекции Вадим Соков.
В областной проект внесли 44 000 жилых объектов, однако 9000 домов в список не попали. А это 1200 объектов аварийного фонда, 4000 строений с небольшим количество квартир, и пятьсот общежитий.
В домах общего проживания числится 65 000 граждан, размеры их больше 1 миллиона квадратов. Больше всего сконцентрировано в Балашихе и Одинцово, пояснил чиновник.
Касательно аварийного фонда, не включенного в программу. 446 жилых объектов внесено в проект расселения. Судьба 785 строений местными властями еще не решена.
Кроме того, Вадим Соков сообщил, что в регионе числится 6300 многоэтажек с деревянными перекрытиями и 4500 объектов, построенных до 1945 года. Эти строения могут быт внесены в проект реновации жилья, если он будет реализован.
На ремонт трех тысяч строений в МО выделят 16 миллиардов рублей.
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