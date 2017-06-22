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В Подмосковье построят платные мосты через ж/д пути
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 22 Июня 2017, 12:31
Платные путепроводы появятся в регионе к следующему году. Глава транспортного ведомства в регионе Игорь Тресков отметил, что платные мосты будут построены за бюджетные средства уже в следующем году.
Власти региона подписали контракт на восстановление двух отрезков дорог с использованием их на платном основании. Дороги будут строится вместе с прокладкой путей через ж/д пути. Соглашение подписали с «Е.С.К.».
Стороной соглашения со стороны региона выступает транспортное ведомство.
Согласно соглашению, сторона заказчик будет заниматься проектированием, строительством дороги от Звенигорода до Нестерово с мостом через ж/д пути в Одинцово, будет разрабатывать проекты ремонта участка Кубинка-Наро-Фоминск. После проведения строительных работ сторона заказчика получит право пользоваться этими участками.
Стоит отметить, что областной проект будет спонсироваться за счет внебюджетных средств, рассказал Тресков.
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