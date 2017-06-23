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В общественном транспорте в МО установят турникеты
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 23 Июня 2017, 12:04
Проект по установке турникетов в общественном транспорте стартовал три года назад. Они появились в автобусах Одинцово, Химок. Однако проект заморозили ввиду того, что у таких автобусов собирались большие очереди. О проекте забыли и люди вернулись к обычному способу оплаты.
Однако мало кто сейчас использует наличные для оплаты. Многие используют «Стрелку», которая есть у 60 процентов пассажиров. Проезд по карточке в любом населенном пункте региона обходится в 31 рубль. Каждая последующая поездка удешевляет его. Проездной билет, который пассажир купит у водителя, будет стоить 46 рублей. Поэтому транспортной карточкой пользуются сегодня многие.
На взгляд представителя транспортного департамента Андрея Середнева, турникет очень удобен. Он позволит решить проблему с очередями. Очереди на входе не будут скапливаться, так как многие расплачиваются карточкой.
Кроме того, должно сократится и количество безбилетников, которые попадают в салон в час пик. И которых водитель просит передавать оплату.
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