23июня 2017
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В Московской области начали осваивать лесные угодья
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 23 Июня 2017, 12:04
К лесным угодьям в регионе особое отношение. Ежегодно местная администрация организует акцию «Лес Победы». Проект включает высадку новых саженцев взамен деревьев, которые пострадали от санитарных вырубок. Для того, чтобы избавиться от нашествия жуков-короедов было вырублено 74 000 гектара деревьев. 60 000 из них уже восстановили.
Однако на этом помощь лесу не заканчиваются. Так как имеют место быть горельники – районы, которые пострадали от пожаров или ветров. Присутствует сухостой. Помощь лесникам оказывают городские власти. Как пояснил глава лесхоза в МО Иван Советников, по лесному кодексу допустимо предоставление лесных угодий властям для рекреационной деятельности. Территории остаются во владении Гослесфонда и установить там можно лишь лесной парк.
Однако территория должна быть приведена в надлежащий вид. Разрабатывается проект освоения лесных угодий, который проходит госэкспертизу. Экспертиза пройдет успешно, если проект составляется в соответствии с лесным кодексом.
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