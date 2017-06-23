23июня 2017
пятница
|
В Балашихе проверили перевозчиков
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 23 Июня 2017, 12:06
Нелегальных перевозчиков на дорогах в МО становится больше. Наличие необходимых документов и выполнение законов проверяют органы исполнительной власти. В Балашихе инспекторы проверили маршрутки на предмет законности деятельности.
Транспортных средств в районе недостаточно. В особо пиковые часы, пассажирам приходится пробиваться в забитые маршрутки, невзирая на то, что это нарушает правила. Представители ГИБДД остановили такой автобус и рассказали, что маршрутка не может перевозить такое число людей, то есть не соответствует условиям безопасности. Перегрузка может привести к отказу тормозов.
Сообщается, что транспорта недостаточно ввиду смены прав. Согласно постановлению, с начала июня все водители маршруток должны оформить водительские права российского образца. Некоторые водители не выходят на маршрут, так как еще не получили новые права. Однако некоторые все же рискнули.
Таких нарушителей немного, их штрафуют на 50 000 рублей.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +15 +17
вечером +11 +13 ночью +7 +9
Котировки
Партнеры