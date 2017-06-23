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В 13 городах Московской области собираются создать индустриальные комплексы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 23 Июня 2017, 12:07
Тема разработки индустриальных комплексов была поднята на заседании Корпорации развития и 13 городских образований в регионе. Промышленные парки нужны для того, чтобы стабилизировать экономические условия в регионе, отмечают представители Корпорации развития.
Промышленные комплексы способствуют экономическому росту в районах, в которых они появляются. Тема разработки таких парков в 13 населенных пунктах региона была поднята на заседании Корпорации развития и 13 городских образований в регионе
Как отметил представитель КРМО Тимур Андреев, регион сейчас разделен на 68 административно-территориальных единиц. Экономическое развитие их отличается.
Для стабилизации показателей необходимо создать в регионе благоприятный для инвесторов климат. КРМО налаживает сотрудничество с местными властями по вопросу создания промышленных парков. НЕ все территории располагают подходящими условиями для образования паков, однако в тех местах, где они есть, должны появится парки.
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