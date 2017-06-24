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Свалку превратят в зону для экстремалов
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 24 Июня 2017, 12:20
Свалка, на которую президенту пожаловались жители Балашихи, была закрыта в сжатые сроки. Сейчас важно заняться рекультивацией территории и не допустить ее превращения в могильник с отходами. Глава экологического ведомства МО Александр Коган отмечает, что после рекультивации свалки, она станет зоной для экстремальных видов спорта.
Закрытие свалки прошло 23 июня, несмотря на заверения, что раньше 2019 это сделать не получится. Но это позволит распределить потоки отходов по другим свалкам, а также изыскать средства, подготовить бумаги и провести аукцион на поиск компании, которая займется рекультивацией.
Владимир Путин потребовал закрыть полигон как можно быстрее.
На свалку не будут больше свозить отходы, и через некоторое время сюда начнут завозить грунт – по 100 машин за день. Его должно быть завезено как можно больше. Отходы придется придавить, чтобы предотвратить распространение запаха и образование очагов пожара.
Как пояснил Коган, территория будет еще раз обследована, будет оценен урон, который наносится природе.
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