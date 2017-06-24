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Россиян лишат роуминга
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 24 Июня 2017, 12:22
В государственном антимонопольном ведомстве намерены отказаться от понятия «национальный роуминг».
Представитель службы Игорь Артемьев сообщил, что сотовые операторы на этот не хотят соглашаться, но вопрос должен быть решен. Кроме того, роуминга внутри страны быть не должно. В 28 странах ЕС сейчас отменен внутренний роуминг. Сейчас представители антимонопольной службы работают над подготовкой бумаг, которые бы позволили отказаться от понятия роуминг в законах.
Он отметил, что технически понятие роуминга останется. Но как юридическая составляющая, за которую вводится дополнительная оплата, она должна исчезнуть.
Артемьев недоумевает, как между двумя областями РФ может быть роуминг. Все люди ведь являются гражданами одной страны.
Служба собирается принять решение о необходимости начала расследования в отношении операторов из-за существования понятия национального роуминга.
Если операторы будут сотрудничать неохотно, то власти применят принудительные меры.
Чтобы вопрос был решен, компании должны поменять систему расчетов – операторы должны направить друг другу документы об изменении расчетов.
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