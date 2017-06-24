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Московские аэропорты отремонтируют к ЧМ-2018
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 24 Июня 2017, 12:23
Российский премьер Дмитрий Медведев распорядился провести восстановление всех аэропортов в столице в соответствии с графиком к началу футбольного турнира.
23 июня премьер вместе с главой областной администрации Андрея Воробьева проинспектировали ход работ в районе пассажирского терминала В и грузового терминала «Шереметьево». После этого было проведено заседание по готовности аэропортов Москвы к принятию ЧМ-2018.
Дмитрий Медведев отметил, что власти региона должны к началу футбольного турнира восстановить все посадочные полосы, обновить терминалы. Работы должны быть выполнены в соответствии с графиком, без малейших отставаний.
Премьер также потребовал создать все необходимые условия безопасности в московских аэропортах, а также обеспечить предоставление высококачественных услуг к ЧМ-2018.
ЧМ-2018 будет проводится в 21-й раз. В этом году его будет принимать РФ. РФ впервые будет принимать на своей территории такое масштабное первенство.
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