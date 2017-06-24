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40 пунктов паспортного контроля появится во «Внуково»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 24 Июня 2017, 12:26
Сорок пунктов паспортного контроля организуют на территории авиаузла «Внуково» к началу ЧМ-2018, сообщил российский премьер Дмитрий Медведев.
23 июня премьер вместе с главой областной администрации Андрея Воробьева проинспектировали ход работ в районе пассажирского терминала В и грузового терминала «Шереметьево». После этого было проведено заседание по готовности аэропортов Москвы к принятию ЧМ-2018.
Восстановление авиаузлов и создание пропускных пунктов крайне важно в рамках в рамках футбольного турнира. Как отмечает Министерство транспорта, на авиаузлах в Москве должна быть увеличена пропускная способность для того, чтобы избежать очередей. Во «Внуково» организуют 45 пунктов паспортного контроля.
В «Шереметьево» и «Домодедово» вопрос будет решен путем организации новых терминалов.
Все дополнительные точки появятся в аэропортах до начала футбольного турнира, что позволит принимать до 16 000 пассажиров в час.
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