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В МО появятся мусоросжигательные предприятия
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Экономика — 25 Июня 2017, 11:41
Компания «РТ-Инвест» займется строительством 4 мусоросжигательных предприятий в МО. Они будут находится далеко от жилых домов, пояснила представительница компании Екатерина Мальцева.
Согласно результата проведенного тендера на создание мусоросжигательных предприятий в регионе работой займется компания «РТ-Инвест».
Будет создано 4 предприятия. В данный момент компания подыскивает подходящее место. Территория должна быть экологичной и соответствовать нормам. Предприятия будут находится далеко от жилых домов. Балашиху в качестве площадки не рассматривают.
Мальцева пояснила, что на предприятиях будет оборудование со всеми типами очистки.
Термическая обработка имеет массу плюсов. Главная проблема свалок – это возгорания. В процессе выделяется газ, состоящий в основном из метана. При обработке на заводе, газы будут очищаться поэтапно. Предприятия будут вырабатывать до 0,5 грамм диоксина за год. Во время пожара на полигоне его вырабатывается сто граммов.
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