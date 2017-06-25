25июня 2017
воскресенье
|
В Химках построят парковую зону на 10 гектаров
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 25 Июня 2017, 11:42
В районе Подрезково в городе в этом году разобьют новый парк с фонтанами, игровыми зонами и полем для игры в футбол, отмечает пресс-центр местной администрации.
Масштабные строительные работы уже стартовали. Новый парк станет доступен для жителей очень скоро. Размеры зоны отдыха десять гектаров. В парке будут игровые площадки, поле для футбола, цветочные клумбы.
Сообщается, что в парковой зоне будет работать фонтан, велотреки, смотровые площадки.
Как сообщила глава «Объединенной дирекции парков» города Александра Квасникова, проект самый ожидаемый в этом году. Несмотря на то, что парковая зона небольшая, тут будет работать все, что нужно для отдыха. Гуляя в парке или отдыхая на скамье, жители смогут оценить благоустроенность клумб. В парке очень много скамеек. Они будут отличаться оригинальным дизайном. Для детей в парке будет работать игровая зона.
В пресс-центре отметили, что спортзона будет включать гимнастические снаряды и поле для футбола. Остальную часть засадят зелеными насаждениями, создадут прогулочные треки.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +18 +20
вечером +15 +17 ночью +14 +16
Котировки
Партнеры