25июня 2017
воскресенье
|
В июле в МО организуют информационные экскурсии
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 25 Июня 2017, 11:44
В регионе собираются организовать ряд информационных поездок по Сергиевому Посаду, Коломне и Дмитрову в следующем месяце. Будет организовано около 18 информационных поездок, отмечено в материале пресс-центра городской администрации.
Как сообщает Ольга Забралова, в рамках проекта “Культура Подмосковья” пройдет ряд информационных экскурсий для турфирм и прессы в Сергиев Посад, Коломну и Дмитров.
Чиновница рассказала, что специальные экскурсии организуют при содействии Минкульта в области.
Такие информационные экскурсии организуют для того, чтобы продвинуть туристический потенциал региона. Ранее было организовано 17 подобных экскурсий для представителей туркомпанийсо всей России. В этом году поездок будет 18. Представители Минкульта берут во внимание пожелания участников экскурсий. Некоторые направления будут доработаны, чтобы туры стали более познавательными и интересными для людей, пояснила Забралова.
В МО побывало 12,5 миллионов приезжих в 2016 году.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +18 +20
вечером +15 +17 ночью +14 +16
Котировки
Партнеры