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В МО собираются наладить производство хлеба
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 27 Июня 2017, 23:36
Московская область привлекла некоторых инвесторов площадками для размещения хлебопекарен. Выбором мест занимается Компания развития. О чем рассказал гендиректор компании Тимур Андреев.
Он пояснил, что представители пищепрома при содействии Компании развития в регионе побывали на территории промышленных комплексов «Южные врата», «Коледино». В МО инвесторы хотят наладить производства хлеба и сопутствующих изделий.
В Компанию поступают обращения по выбору мест для размещения хлебопекарен. Интерес инвесторов объясняется изменением правил работы в секторе – ритейлерам ограничили возможность возврата изготовителям нереализованной продукции. Это уменьшит расходы изготовителей, а также создаст условия для улучшения качественных показателей продуктов без изменения стоимости продукции.
Таким образом, отметил Андреев, на московский рынок выйдут новые производители с современным оборудованием и хорошей продукцией.
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