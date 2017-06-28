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Снос домов не отразится на увеличении отходов в столице
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 28 Июня 2017, 16:10
Основная часть строительного мусора, который будет образовываться от сноса аварийных домов в столице, будет обрабатываться. При этом общий объем мусора в Москве не увеличиться больше чем на 10 процентов. О чем рассказал представитель строительного департамента Марат Хуснуллин.
С вывозом мусора никаких проблем не будет. Каждый год из столицы вывозят до 20 миллионов тонн отходов. Мусора от сноса аварийных зданий прибавится не больше 10 процентов. Основная часть отходов будет обработана, пояснил чиновник.
Мусор от сноса аварийных домов будут вывозить на 20 свалок.
Проект сноса аварийных строений был заявлен мэром Москвы Сергеем Собяниным в феврале. Это самый большой проект за все время Собянина у власти. Проект должен реализоваться за 20 лет. Интернет-голосование проводили на сайте «Активный гражданин», оно завершилось 15 июня. Проголосовать на общих собраниях можно будет до 15 июля.
В голосовании по поводу сноса аварийных домов участвовало 4543 домов. 90 процентов домов выступили за участие в проекте.
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