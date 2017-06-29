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Предпринимателям компенсируют 50 миллионов рублей за установку коммуникационных систем
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 29 Июня 2017, 15:49
Бизнесмены, которые строят гостиницы в регионе, смогут получить 50 миллионов рублей за создание коммуникационных систем и дорожной инфраструктуры, отмечают в пресс-центре областной администрации.
Представитель областной администрации Ильдар Габдрахманов обговорил с бизнесменами проблемы туристического сектора.
Власти намерены оказывать поддержку туристическому бизнесу, в том числе компенсировать траты на строительство инженерных конструкций при создании новых гостиниц на территории МО. Предпринимателям собираются возместить траты на инженерные и дорожные коммуникации. Компенсация не будет превышать 50 миллионов рублей на каждого бизнесмена.
Большая часть проблем, на взгляд чиновника, должна решатся сразу же. Это касается организации велотреков, оздоровительных комплексов. Это все в ведении городских властей. Такие вопросы, как дороги, создание крупных объектов – это все должны решать областные власти. Если область не может решить каких-то вопросов, то должна обратится за помощью на федеральном уровне.
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