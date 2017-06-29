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В МО буду штрафовать коммунальщиков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 29 Июня 2017, 15:51
Власти Подмосковья решили наказывать денежным штрафом коммунальщиков за то, что они не информируют граждан в полной мере. Постановление вступает в силу в начале июля, сообщили представители пресс-центра областной администрации.
В областной Кодекс внесены правки, которые включают денежные выплаты для компаний, обслуживающих многоэтажные дома, за ненадлежащее информирование жильцов, отсутствие соответствующих стендов. Стенды должны быть заполнены в соответствии с нормативами областного регламента. Закон начинает действовать с начала июля.
Чиновники поясняют, что стенды позволяют информировать жильцов о многих муниципальных проектах. Отсутствие их приводит к тому, что люди не могут участвовать в реализации этих проектов. Часто стендами никто не занимается, хотя размещение данных регламентировано региональными нормативами. На досках часто размещают коммерческую информацию.
Поэтому власти и решили ввести денежные выплаты за несоблюдение нормативов для коммунальных компаний.
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