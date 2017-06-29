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В МО хотят усилить надзор за игровыми площадками
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 29 Июня 2017, 15:53
Власти Подмосковья собираются усилить меры контроля за безопасностью использования игровых комплексов. Этот вопрос обговорили на заседании с главами населенных пунктов, сообщили в пресс-центре областной администрации.
В общей сложности на территории МО функционирует 15 500 детских игровых комплексов. Многие находятся в ведении определенных организаций, которые должны отвечать за их обслуживание. 445 игровых комплексов сегодня никем не обслуживаются. Их количество удалось уменьшить в несколько раз. Два года назад было около 2000 таких площадок.
Безопасность детей – одна из главных целей работы администрации. Главы населенных пунктов до конца лета должны поставить на учет бесконтрольные комплексы и закрепить за ними ответственных лиц. Игровые комплексы должны курироваться определенной компанией и обслуживаться в соответствии с нормативами. Все опасные объекты должны быть заменены, отмечается в сообщении пресс-центра.
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