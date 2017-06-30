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Реутовские коммунальщики готовы к стихийному потопу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 30 Июня 2017, 16:02
Представители коммунальных служб одного из городов Подмосковья были готовы к ливню, который застиг горожан 30 июня. О чем рассказал представитель местной администрации Николай Ковалев.
За несколько дней до этого события, сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал о том, что 30 июня жителям региона придется столкнуться с настоящим стихийным бедствием – в этот день прогнозировалось до 40 миллиметров осадков, что равно половине месячной нормы. По утверждениям синоптика, больше всего осадков впадет в вечернее время. Кроме того, Тишковец добавил, что порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.
По сообщениям гидрометцентра, к региону приближается сильный шторм. Все коммунальщики были переведены в режим высокой готовности, созданы специальные аварийные группы. Всех руководителей районов Николай Ковалев попросил мгновенно реагировать на любые природные катаклизмы.
Он заметил, что было собрано две спецгруппы, в составе которых мастера, слесари. Группы могут использовать до 4 единиц спецтехники. Кроме того, некоторые группы будут работать с устранением последствий сильного ветра.
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