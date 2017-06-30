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Московская администрация собирается выкупать жилье у собственников аварийных домов
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Экономика — 30 Июня 2017, 16:04
Московская администрация намерена выкупать у собственников жилье для жителей пятиэтажек, которые включены в программу реновации, если не будет иных площадок.
Власти займутся выкупом жилья у застройщиков для проекта реновации, если иных вариантов не будет, сообщил источник из мэрии. Вопрос обсуждается со многими строительными компаниями. Власти могут выкупить жилье у них, если оно будет соответствовать необходимым параметрам и цене. Согласно проекту сноса аварийных домов, жители будут переселены на новое место жительства. Проект одобрили 4000 домов.
Сообщается, что эти данные подтверждают и строительные компании. В городской администрации постоянно проводят встречи с ними, где поднимаются разные варианты партнерства. Помимо новых квартир власти намерены помочь с выкупом или обменом земли, которая прилегает к территории, задействованной в проекте. Одним из первых застройщиков, который реализует жилье в рамках программы, может быть компания «Пионер». Власти намерены приобрести у нее двести квартир на Гжатской улице.
Проект снова аварийного жилья был заявлен мэром города в феврале этого года.
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