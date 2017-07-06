06июля 2017
четверг
|
Руководству свалки в Чеховском районе выписали штраф на 200 миллионов рублей
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 6 Июля 2017, 00:45
Руководству компании, которая эксплуатирует свалку в одном из районов МО, были предъявлены штрафные санкции в размере двести миллионов рублей за нанесения урона экологии. О чем сообщила представитель экологического департамента Алла Полякова.
5 июля экологический департамент облдумы совместно с экологическим ведомством региона провели открытые встречи с активистами Чеховского района по поводу прекращения работы свалок.
Полякова пояснила, что полигону «Кулаковский» предъявлено штрафных санкций на сумму двести миллионов рублей за нанесение урона природе. Минэкологии подготовило судебный иск для возмещения урона.
Чиновница пояснила, что руководство компании, которая использует свалку, должно продумать план рекультивации свалки. Однако это не означает, что компаниям придется делать это самостоятельно.
За 4 года в регионе было открыто 22 свалки ТБО. В области работает 17 мусорных свалок. В сентябре полигон «Кулаковский» прекратит свою работу.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +12 +14
утром +14 +16 днем +17 +19
Котировки
Партнеры