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Через три года в столице будет готово 280 километров дорог
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 6 Июля 2017, 00:48
Больше 280 километров дорог и 70 эстакад собираются закончить в Москве через три года. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.
В течение двух лет в регионе появится 276 километров дорожного полотна, 70 эстакад, заявил представитель градостроительного департамента Марат Хуснуллин.
Чиновник сообщил, что разработка дорог является приоритетной для городских властей. Через три года в мегаполисе закончат создание таких больших проектов, как Северо-Восточная и Северо-Западная хорды.
Чиновник пояснил, что большая часть людей будет задействована в создании небольших дорог в районах. В скором времени в мегаполисе завершат строительство 30 000 подобных дорог. Дорога от Ботаково до Боровского шоссе начнет работать совсем скоро.
Кроме того, дорожное полотно свяжет Мичуринский проспект и проспект Вернадского. Дорога пересечет Раменский бульвар и присоединится к проспекту Вернадского.
В течение 6 лет в Москве отремонтировали 8 дорог протяженностью 126 километров.
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