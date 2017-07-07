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Для обновления аварийного фонда потребуется 18 000 строителей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 7 Июля 2017, 19:21
Необходимость в рабочих в столице возрастет через несколько лет. Москва будет нуждаться в 18 000 строителей, сообщили в строительном департаменте.
18 000 рабочих рук понадобится в столице на пике восстановления аварийного фонда. Пик придется на 2020 год. Именно в это время возрастет необходимость в рабочих ресурсах.
Представитель строительного департамента Андрей Бочкарев отметил, что это будут строители как из самой столицы, так и региона.
Глава города Сергей Собянин ознакомился с планом квартир, в которые будут переселять жителей хрущевок. Макет дома создали в одном из павильонов ВДНХ для представления на урбанистическом форуме.
Как отметил Бочкарев, такие экспозиции будут открыты во всех районах, где есть аварийных, подлежащий сносу. Демонстрационные стенды позволят увидеть внешний вид квартир, а также прилегающую территорию.
Стенд реновации в этом году посетило 6023 человека. Урбанистический форум стартовал в столице вчера и продлится до 20 июля.
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