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Инвесторы планируют открыть в МО четыре новых торговых комплекса
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 7 Июля 2017, 19:22
Вложения компании Metro Cash & Carry, касающиеся создания магазинов на территории региона, будут равны 80 миллионам евро, сообщили в министерстве потребительского рынка.
Сейчас на территории региона функционирует 8 точек компании, в том числе в Зеленограде, Серпухове, Котельниках, Лобне. Иностранцы вложили около 160 миллионов евро в развитие бизнеса в МО. Регион является для компании приоритетным.
Через 3-4 года в области должно быть открыто несколько филиалов ТЦ Metro в регионе. Плановые вложения в новые магазины могут составить 60-80 миллионов евро, рассказал руководитель ведомства Владимир Посаженников.
Сегодня в базе компании числится 100 000 клиентов – это гостиницы, кафе, сервисные службы.Новые вложения обеспечат работой многих специалистов и позволят увеличить поступления в бюджет.
Metro Cash & Carry – это известный мировой бренд, который занимается мелкооптовыми продажами. Сейчас в РФ работает 89 торговых точек компании.
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