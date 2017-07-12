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В столице появился современный парковый комплекс
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 12 Июля 2017, 01:09
Парковая зона со смотровой площадкой начала работать в Большом Спасоглинищевском переулке в столице.
Современный парковый комплекс со смотровой площадкой начал работать на Ивановской горке, заявил мэр Москвы.
Сообщается, что парк разделен на множество площадок. На самой высокой расположена смотровая платформа, огороженная стеной и благоустроенная лавками. В парковой зоне построили спортплощадку со специальными тренажерами. Территория парка засажена деревьями, по всему периметру разбиты клумбы.
В центральной части паркового комплекса размещен фонтан из 36 струй. По требованиям жителей была сохранена часть стены 18 века. Ее закрыли противоударным стеклом и установили на ней художественное освещение. Рабочие отремонтировали постамент Осипу Мандельштаму в парке.
Для детей в парке создано четыре игровых комплекса, три спортплощадки. Парковый комплекс освещается 84 уличными лампами. Парк засажен 156 крупными деревьями, кроме того, в парке разбито 83 000 цветочных клумб.
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