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Современный ЖК появится в районе московского метро «Алексеевская»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 15 Июля 2017, 00:03
Строительные и архитектурные планы на Новоалексеевской улице были утверждены в столице, сообщает пресс-центр Москомархитектуры.
Градостроители подтвердили проект строительства современного жилого комплекса в районе станции метро. Здания будут выдержаны в стиле индустриальных объектов 19 века, так как неподалеку расположено историческое достояние - насосная система Мытищинского водопровода.
Сообщается, что дома в составе ЖК – 5-9-15-этажные—будут объединены в пятигранник из одиннадцати секторов. Все объекты будут иметь свое изображение на фасаде. Внутри будет обустроена придомовая территория, снаружи – первые этажи будут переданы под коммерческую застройку. На нижнем этаже построят паркинг на 621 машину.
По сведения пресс-центра, в одном из зданий комплекса будут располагаться помещения дошкольного учреждения на 125 детей. Площадь детсада – 2100 квадратных метров. ЖК будет занимать 70 000 квадратных метров.
Все здания облицуют красным кирпичом, а также металлическими композитными панелями и камнем.
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