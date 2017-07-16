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Трансформаторные станции в Долгопрудном оборудуют видеокамерами
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 16 Июля 2017, 01:14
В одном из подмосковных городов в скором времени видеокамерами будут оборудованы трансформаторные станции, кроме того, оборудование будет приведено в порядок в рамках ЧМ-2018, рассказал сотрудник «СЭС МОЭСК» Владимир Фокин.
Сообщается, что в рамках подготовки региона к Чемпионату в Долгопрудном появится база для одной из стран-участниц. Объекты возле базы будут приведены в надлежащий вид.
В этом районе насчитывается 84 трансформатора, состояние их плачевное. Вандалы украсили их рисунками. Поэтому ввиду приближения Чемпионата, все трансформаторы возле тренировочной базы будут приведены в порядок. На всех них будут зафиксированы видеокамеры, сообщил главный инженер.
Он уверяет, что удаление картин уличных художников дорого обходится району. Однако установка видеокамер позволит зафиксировать правонарушения.
Возле базы будут облагорожено 15 трансформаторов. Если видеокамеры оправдают себя, то их установят на и на другие объекты «МОЭСК» в Долгопрудном.
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