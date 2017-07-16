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В Балашихе появятся двухцветные мусорные баки
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Экономика — 16 Июля 2017, 01:15
Разноцветные мусорные баки размещают в Балашихе в рамках программы по раздельному распределению отходов, рассказала представительница экологического департамента Алла Макарова.
Чиновники стараются внедрить в регионе принцип раздельного распределения отходов. В этом году проект по раздельному распределению отходов инициировали в 13 населенных пунктах, включая Балашиху, Химки, Мытищи, Подольск, Ногинск, Домодедово.
На участках для сбора отходов размещают два бака: синий – для мусора, который можно рассортировать. Бумажные, пластиковые, металлические и текстильные изделия. Серый – для мусора, который не может быть переработан. Это органика, сигареты. Мусорные контейнеры размещены на улицах Зеленой, Комсомольской.
представитель районной администрации Сергей Юров отметил, что раздельный сбор отходов – это необходимый процесс. Чиновники определили для реализации этого проекта сроки. Компании по сбору мусора должны представить свой план на этот год.
В программе принимают участие компании, у которых есть свои мусоросортировочные линии.
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