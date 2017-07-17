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900 трансформаторов обновили в МО за 6 месяцев
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 17 Июля 2017, 22:26
Около 900 трансформаторов обновили на территории региона за первые 6 месяцев года. За этот период в МО установили новое оборудование, сообщают в пресс-центре областной администрации.
За первые 6 месяцев в этом году энергетические компании в МО («МОЭСК» и «Мособлэнерго») восстановили и обновили 881 трансформаторов разной конфигурации, отмечает представитель областной администрации Дмитрий Пестов.
Стоит отметить, что план на первую часть года перевыполнили на десять процентов. В этом году намечен ремонт 4000 трансформаторов. Большая часть работ будет осуществлена во второй части года.
Специалисты энергокомпаний размещают на объектах новые установки, соответствующие экологическим нормам, отмечено в пресс-релизе.
Восстановление трансформаторов способно увеличить их пропускную способность, а также усовершенствовать качественность электроэнергии потребителям и создать все условия для подключения новых. Все это создает хорошие условия для привлечения инвестиций.
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