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В МО зафиксировали нарушения продаж алкогольных напитков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 17 Июля 2017, 22:28
Общественники проинспектировали проверенные торговые точки на предмет нарушений и выявили нарушения в области продаж алкогольных напитков, отмечают в пресс-центре Минпотребрынка в регионе.
Сообщается, что акция «Алкоконтроль» была запущена в регионе в начале марта прошлого года. Каждый день общественники проверяют торговые точки как минимум в трех городах.
Представители организации «Офицеры России» для того, чтобы охватить всю намеченную территорию подготовила десять профессиональных групп.
В первые шесть месяцев «Офицеры РФ» провели 168 инспекций в рамках общественной акции. В рейдах участвовало 1128 мобильные группы, по три человека в каждой. За первое полугодие проинспектировали 11 817 магазинов (половину из них дважды). 10 процентов инспекций позволили выявить нарушения в 1398 торговых точках, отметил глава департамента Владимир Посаженников.
Чаще всего инспектора отмечали реализацию алкогольной продукции без лицензии, а также реализацию продукции в запрещенный период времени с 23.00 до 8.00.
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