18июля 2017
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В Москве не будет универсального комплекса
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 18 Июля 2017, 21:58
Московские чиновники отказались от строительства комплекса, который бы вместил объекты социального и бытового назначения в поселке Сосенское.
Строительная комиссия, которую возглавил Сергей Собянин, приняла решение отказаться от реализации инвестпроекта для участка в поселке Сосенское.
Сообщается, что на этой территории, размеры которой составляют 2,4 гектара намеревались возвести универсальный комплекс. Поэтому между инвестором и властями 7 лет назад было подписано соглашение на аренду территории.
Глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев отмечает, что с того времени, как было подписано соглашение аренды прошло 7 лет, но инвестор так и не приступил к строительным работам. Это и заставили чиновников отказаться от идеи создания комплекса.
Сейчас на этой территории размещаются объекты капстроительства, на них оформлено право частного владения – это кафе, которое занимает 117 квадратов, склад, занимающий 1,36 квадратов.
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