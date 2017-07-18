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Десять тысяч детей оздоровились в лагерях по льготной путевке
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Экономика — 18 Июля 2017, 21:59
Больше десяти тысяч детей оздоровились по льготным путевкам в летних комплексах РФ и Белоруссии в июне, отмечают на официальном ресурсе городской администрации Москвы.
В первой части лета 13 010 детей в сопровождении взрослых смогли отдохнуть в детских лагерях РФ и Белоруссии. Среди этих детей были дети из неблагополучных семей. Отдых детям обеспечил «Мосгортур».
В загородных комплексах оздоровились 5358 школьников из Москвы, на летних базах – 5663 человека. Кроме того, льготные путевки были предоставлены 1125 детям-сиротам из социальных учреждений региона. Отдых детям был обеспечен из средств городской казны. На средства областного бюджета отдохнуло 865 учащихся школ до 17 лет, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
Наибольшим спросом летом пользовалось черноморское направление и МО. Дети отдохнули также в санаториях Кавказских Минеральных Вод.
Программу отдыха детям разрабатывали в соответствии с принесенным им пользой. То есть дети не только оздоровились и развлекались, и развивались интеллектуально.
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