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В технокомплексе Люберец будут производить 200 единиц качественного медицинского оборудования
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Экономика — 20 Июля 2017, 01:05
На территории промышленного комплекса «Лидер» будут изготавливать до 200 единиц качественного медоборудования в год. О чем рассказал глава города Владимир Ружицкий.
В Люберцах работают технокомплексы в Малаховке и поселке Машково. «Лидер» - один из них. Занимает парк два гектара земли. Тут могут быть расположены и другие производственные площади.
Глава Люберец пояснил, что еще год назад тут шел ремонт. Сегодня это наиболее продвинутый комплекс. Он перебрался сюда из столицы, тут выпускают качественное медоборудование в соответствии с международными стандартами. Главная цель городской администрации способствовать развитию таких проектов. Так как они обеспечивают работой местных граждан.
Как пояснил Ружицкий, большая часть оборудования в медучреждения была заменена в последние годы.
Глава «Медицинские технологии МТЛ» Али Эйлазова пояснила, что компания начала работать двадцать лет назад. Сегодня в штате компании – 250 сотрудников. На территории комплекса расположены: лаборатории, производство.
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