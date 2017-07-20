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В одном из парков Москвы заработал эколекторий
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 20 Июля 2017, 01:06
Специалисты в экологической сфере поделятся с горожанами информацией о состоянии городской среды в рамках проекта «Экоточка» в парке Боровика. Мероприятие финансируется учреждением «Русский углерод».
Проект «Экоточка» начнет работать в одном из парков Москвы. Образовательная программа спонсируется учреждением «Русский углерод» при содействии Московского НПЗ.
Еженедельно специалисты в экологии будут делится со всеми желающими информацией о развитии экологии в городе. Гости узнают, что представляет собой «зеленая экономика», как противостоять загрязнениям и нерациональному использованию ресурсов, как быть с пользованными батарейками и как сортировать по-отдельности мусор. В общей сложности будет проведено 15 лекций.
На территории парка будет создана инфраструктура: будут размещены баки для раздельного сбора отходов, всем желающим будет доступен велопаркинг. Лекции будут проводится в парке до середины августа.
На взгляд представительницы экологического департамента Мосгордумы Зои Зотовой, проект разрешит проблему экологического просвещения.
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