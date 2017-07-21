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Молочную ферму построят в МО осенью
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 21 Июля 2017, 00:08
Торговая марка True Milk собирается создать комплекс по обработке молока в сентябре, рассказал глава Министерства инвестиций Денис Буцаев.
Молочную ферму вьетнамской компании уже начали строить в одном из районов Подмосковья. Скот на объект завезут осенью, а сама ферма будет запущена до декабря.
TH True Milk – предприятие полного цикла, занимающееся производством как сырья, так и переработанных продуктов. Чтобы перерабатывать молоко, руководство вьетнамской компании решило построить завод на специально подобранном участке. Строительные работы стартуют уже осенью.
По словам гендиректора компании Расула Алиева, молочная ферма будет полностью запущена в мае следующего года, в этом году введут в эксплуатацию два скотных двора.
Алиев выразил благодарность властям МО, так как все задачи решаются очень быстро.
В 2016 году заложили первый камень на месте строительства молочной фермы вьетнамской компании. Власти МО выделили концерну 11 000 га земли для строительных работ.
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