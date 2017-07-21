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Строительные компании МО помогают завершить стройки
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 21 Июля 2017, 15:56
Строительные объединения МО направили около семи миллиардов рублей на завершение строительных работ на 24 незавершенных объектах разных областных фирм, рассказала представительница строительного комплекса в регионе Евгения Соколова.
21 июля строительный департамент рассмотрел вопрос обманутых дольщиков в МО.
Как сообщила Соколова, строительные компании работают сообща с Объединением застройщиков. В составе которых компании, имеющие средства и ресурсы. Когда Объединение обнаруживает новый инвестпроект, областная администрация берется за возведение социальных объектов, а строители направляют средства на завершение затянувшихся строек.
Соколова отметила, что такой способ взаимодействия позволил собрать средства, расходовать которые будут на 24 объекта. Общий объем вливаний составил семь миллиардов рублей.
Это возможность привлечь как можно больше средств, завершить проблемные стройки.
В составе Объединения компании «МИЦ», «Лидер», RDI, Urban Group.
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