21июля 2017
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В Москве не будет введена плата за проезд в город
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 21 Июля 2017, 15:57
Городская администрация никогда серьезно не обговаривала внедрение платного проезда для пересечения городской черты. Вопрос должен быть тщательно разработан и вынесен на общественное обсуждение, рассказал представитель дептранса Максим Ликсутов.
Многие специалисты обсуждают этот вопрос, однако мэрия эту проблему еще не обговаривала. Некоторые европейские города, как Лондон и Стокгольм, ввели платный проезд. Однако внедрение и обработка этого вопроса заняла у администрации Лондона 6 лет.
Чиновник уверен, вопрос внедрения платной системы проезда в город не стоит на повестке дня в мэрии. На взгляд Максима, эта проблема должна подвергнуться общественному обсуждению, кроме того, необходимо рассмотреть, как система адаптируется в регионе.
Городская администрация не работает над проектами по расширению зоны платного паркинга в Москве.
Вероятно, начнут работать 5-10 мест, но только там, где требуется, и где поступают заявки от жителей и народных избранников.
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