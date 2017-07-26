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Редкие издания будут переданы в библиотеки МО
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Экономика — 26 Июля 2017, 14:51
Редкие печатные издания к юбилею древнеславянского книгопечатания будут переданы библиотекам МО, рассказали в пресс-центре минкульта МО.
Были изданы следующие книжки: «Симеон Полоцкий. Орел Российский» и «Франциск Скорина - человек мира». Печатные издания намерены отдать главе Минкульта Оксане Косаревой для распространения в библиотеках.
Сообщается, что «Симеон Полоцкий. Орел Российский» - самый известный сборник поэзии 17 столетия. Произведение появилось по случаю восхождения Алексея Алексеевича на престол.
Печатное издание связано с формированием идеологии в РФ. Это научный перевод текста со множеством соответствующих комментариев, статей, воспроизведенный представителями Института мировой литературы Горького.
Что касается второго печатного издания - «Франциск Скорина – человек мира», то это уникальный памятник, демонстрирующий единство Белоруссии и России. Скорина известен, как литератор и философ, ученый и гуманист. Белорусам известен, как великая историческая личность.
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