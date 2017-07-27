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Стройматериалы для восстановления жилья в столице будут сертифицироваться
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 27 Июля 2017, 12:45
Стройматериалы отечественного изготовления, которые задействуют в ходе возведения жилых домов, будут использовать и в ходе реновации. Однако продукция будет проходить обязательную сертификацию, сообщили на сайте мэрии.
Глава градостроительного ведомства Сергей Левкин сообщил, что ввиду объявления проекта реновации, градостроительный департамент и производственно-строительный кластер определили список продукции, которая должна будет проходить лицензирование.
Сертифицировать стройматериалы будет агентство по техническому регулированию «Мосстройсертификация». В будущем сертифицироваться будет лифтовое оборудование, лаки и краски, осветительное оборудование, трансформаторы.
Нововведение позволит увеличить процент отечественного продукта на стройрынке. Это позволит защитить российскую строительную отрасль, а также гарантирует безопасное и комфортное проживание в домах жителям столицы.
В ходе программы реновации в столице появится новые монолитные и панельные дома.
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